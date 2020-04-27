Дарья Мороз благодаря зрителям вернулась в шоу «Танцы со звёздами»





В последнем выпуске популярной передачи было много трогательных моментов. Также настоящей неожиданностью стало возвращение Дарьи Мороз, покинувшей шоу согласно результатам голосования. Андрей Малахов в «Прямом эфире» поинтересовался у зрителей, хотели бы они вернуть кумира в программу. Затем в новом эпизоде «Танцев со звёздами» журналист пригласил актрису и ее партнера Святослава Герасимова на сцену, чтобы узнать решение голосовавших. Как оказалось, за возвращение пары выступили 97,7% россиян, поэтому в скором времени фанаты увидят артистку на танцполе.Очередной выпуск танцевального проекта был посвящен детству. Организаторы создали специальный саундтрек, звезды делились своими воспоминаниями. Также на видеосвязь со студией шоу выходили семьи участников. Екатерина Варнава рассказала, что в юные годы была пацанкой, хотя занималась музыкой и танцами. В 12 лет ведущая получила травму со смещением дисков, но о любимом увлечении не забыла.Кроме этого, Алена Бабенко во время воспоминания об отце загрустила, а Мария Порошина соскучилась по детям. Мария Ивакова не сдержала слез в ходе выступления и забыла шаги.