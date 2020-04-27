Анна Кошмал призналась, что не общается с коллегами по сериалу “Сваты-7”

Знаменитость поделилась, что все актеры подписаны друг на друга в соцсетях или имеют номера телефонов, но при этом они не общаются. По словам Анны Кошмал, их взаимодействие прекратилось сразу по окончанию съемок. В частности, она давно не связывалась с Федором Добронравовым, лучшей подругой по сериалу Катей, а также названными экранными близнецами Вероникой и Никитой. Однако на съемочной площадке звезда ощущала дружескую атмосферу, а также получала поддержку от коллег.Несмотря на прекращение общения с актерским составом сериала “Сваты”, Анна Кошмал считает этот проект “путевкой” в профессию. В своем микроблоге она выразила благодарность Федору Добронравову, а также режиссировавшему проект Андрею Яковлеву за предоставленную возможность. Артистка подчеркнула, что не осведомлена о дате выхода нового сезона, но призналась, что актерам необходимо доснять некоторые кадры, а также озвучить серии.