Тюнинг-ателье из Германии представило шестиметровый броневик Range Rover





Пуленепробиваемый лимузин на базе Land Rover Range Rover получил от немецких тюнеров не только бронекапсулу по стандарту VR8, но и усиленные вставки толщиной 1016 мм по всему кузову. Невероятный уровень безопасности достигается посредством увеличенного верха автомобиля, укрепленного днища и стекла с защитным покрытием. Это позволяет модели выдерживать прямое попадание от пули калибра 7.62. В "заряженном" внедорожнике также встроена система тушения огня и несколько кислородных баллонов.Все же, наиболее отличительной особенностью машины оказались её габариты, броневик длиной в 6,2 метра является внушительным представителем серии Range Rover. Комплектация включает специальные шины от Pirelli, которые позволяют проезжать 80 километров на поврежденных колесах. В движение лимузин приводит 5-литровый бензиновый V8 с 565 лошадиными силами. Стоимость транспортного средства составляет около 1 млн евро, что по нынешнему курсу равняется 97 млн рублей.