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Юлия Салибекова сбежала от мужа и троих детей в новую квартиру

Юлия Салибекова призналась, что сбежала от мужа и троих детей в новую квартиру. По словам участницы «Дома-2», избранник сам предложил вариант такого отдыха.
Юлия Салибекова сбежала от мужа и троих детей в новую квартиру

Молодая особа провела выходные вдали от семьи, но не нарушая правил самоизоляции. Юлия Салибекова оставила сыновей на мужа и уехала в новую квартиру, которую семейство уже обустроило, но еще не обжило. Она провела там ночь, насладившись тишиной, одиночеством, а также долгим и спокойным сном на большой кровати.

По словам участницы «Дома-2», инициатором такого вида отдыха выступил муж. Именно он заметил, что у многодетной матери «резервы на исходе» и ей нужно побыть наедине с собой и своими мыслями. Исходя из этих побуждений Тигран Салибеков предложил возлюбленной уединиться в новой квартире и на время отвлечься от роли матери, посвятив время себе.

Однако, судя по посту, который Салибекова опубликовал по истечению своего «отпуска», отдых получился не таким уж и расслабляющим. Не привыкшая к праздному времяпровождению девушка успела за день купить продукты и все необходимое для нового жилья, а также прибралась и вымыла стекла на балконе.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:48

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