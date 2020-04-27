Медики назвали симптомы головной боли, свидетельствующие о наличии серьезного заболевания





Наличие пульсирующей и односторонней головной боли, сопровождающейся ухудшением зрения, является симптомом мигрени. Специалисты советуют при регулярном ее появлении обратиться к неврологу, поскольку это заболевание становится одной из причин инсультов в молодом возрасте. Боль в области лба или глаз, дополняющаяся онемением и нарушением речи, может сигнализировать о наличии аневризмы сосуда головного мозга, способной привести к смерти или неврологическим расстройствам.Проблемы с концентрацией внимания могут обозначать сотрясение мозга, а бессонница и частые пробуждения ночью от сильной головной боли, способны сигнализировать о развитии рака мозга. Боль в шее и высокая температура тела могут говорить о начальной стадии менингита. Эта бактериальная инфекция поражает спинной мозг и способна закончиться летальным исходом. Медики советуют в случае наличия вышеперечисленных симптомов обратиться в клинику.