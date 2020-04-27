Microsoft добавила новую рекламу в операционную систему Windows 10
Компания Microsoft продвигает свой браузер Edge. В операционной системе Windows 10 добавлена новая реклама, которая предлагает пользователю установить продукт корпорации.
Компания Microsoft не в первый раз пользуется своей OS для продвижения собственных приложений. В этот раз пользователи заметили, что в строке поиска добавлен новый блок рекламы, который предлагает установить браузер Edge. Разработчики обещают предоставлять лучшее, что есть в Сети. Все же от назойливого предложения легко избавиться. Достаточно раз отказаться от рекламы и блок больше не будет появляться в строке поиска.
Стоит отметить, многие пользователи операционной системы Windows 10 выразили свое недовольство подобным решением Microsoft. Корпорация использует свои ресурсы, чтобы рекламировать продукты, вставляя назойливую рекламу в меню поиска. Возможно, разработчики обратят внимание на критику и не допустят подобных нововведений в будущем.
Компания Microsoft не в первый раз пользуется своей OS для продвижения собственных приложений. В этот раз пользователи заметили, что в строке поиска добавлен новый блок рекламы, который предлагает установить браузер Edge. Разработчики обещают предоставлять лучшее, что есть в Сети. Все же от назойливого предложения легко избавиться. Достаточно раз отказаться от рекламы и блок больше не будет появляться в строке поиска.
Стоит отметить, многие пользователи операционной системы Windows 10 выразили свое недовольство подобным решением Microsoft. Корпорация использует свои ресурсы, чтобы рекламировать продукты, вставляя назойливую рекламу в меню поиска. Возможно, разработчики обратят внимание на критику и не допустят подобных нововведений в будущем.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:17