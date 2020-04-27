В Великобритании остановили исследования, которые не связаны с коронавирусом





Представитель Diabetes UK отметил, что из-за этого заморозили практически все проекты, которые финансирует организация. Такая ситуация может сказаться на пациентах, которые страдают такими болезнями как сахарный диабет и рак. Некоторые ученые были вынуждены покинуть лаборатории и работать в больницах, так как являются профессиональными врачами. Другая часть сотрудников занимаются анализом статистических данных, находясь на самоизоляции.Свою обеспокоенность сложившейся ситуацией выразила компания Cancer Research UK, которая разрабатывает лекарственные препараты против онкологических болезней. Приходится сокращать финансирование, что напрямую повлияет на цель к 2034 году обеспечить выживаемость троих пациентов с раком из четырех.Британские СМИ сообщают о закрытии лабораторий, которые на данный момент не занимаются изучением коронавируса. Из-за этих мер исследования по другим направлениям приостановлены, а ученым пришлось уничтожить всех подопытных животных.