На Сахалине несколько сотен буревестников стали заложниками судна





По словам свидетелей, сотни буревестников слетелись на грузовое судно «Витус Беринг» в порту Южно-Сахалинска из-за свечения на борту. Впоследствии популяция не смогла покинуть водоплавающее средство из-за необычного строения крыльев. Экипажу приходилось в буквальном смысле расталкивать птиц ногами, чтобы пройти. Глава организации «Зеленый Сахалин» Александр Иванов утверждает, что моряки продолжали погрузочно-разгрузочные работы, что привело к массовой гибели особей.Сахалинский орнитолог Павел Ктиторов говорит, что буревестники оказались заложниками палубы из-за невозможности взлететь с суши. Этот вид обычно летает над морем, опускается на поверхность и взмывает в небо при сильном порыве воздуха. Александр Иванов говорит, что спасти птиц вполне возможно, просто спустив последних на воду., добавил зоозащитник. В настоящее время волонтеры занимаются отловом выживших буревестников.