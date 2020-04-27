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На Сахалине несколько сотен буревестников стали заложниками судна

Экипаж «Витус Беринг» стал свидетелем необычной картины на палубе корабля, которая была усеяна буревестниками. Несколько сотен птиц стали заложниками судна в сахалинском порту, поскольку не могли взлететь с суши.

По словам свидетелей, сотни буревестников слетелись на грузовое судно «Витус Беринг» в порту Южно-Сахалинска из-за свечения на борту. Впоследствии популяция не смогла покинуть водоплавающее средство из-за необычного строения крыльев. Экипажу приходилось в буквальном смысле расталкивать птиц ногами, чтобы пройти. Глава организации «Зеленый Сахалин» Александр Иванов утверждает, что моряки продолжали погрузочно-разгрузочные работы, что привело к массовой гибели особей.

Сахалинский орнитолог Павел Ктиторов говорит, что буревестники оказались заложниками палубы из-за невозможности взлететь с суши. Этот вид обычно летает над морем, опускается на поверхность и взмывает в небо при сильном порыве воздуха. Александр Иванов говорит, что спасти птиц вполне возможно, просто спустив последних на воду. «Я считаю, что это должны были сделать сами члены экипажа еще до начала разгрузки судна», добавил зоозащитник. В настоящее время волонтеры занимаются отловом выживших буревестников.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:21

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