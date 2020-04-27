«У меня волосы встали дыбом»: Повереннова рассказала, что репутация ее матери могла пострадать из-за "желтой" прессы

Журналистка одного из печатных изданий узнала, что в семье Поверенновой есть история, из которой можно сделать сенсацию. Для того, чтобы узнать о ней побольше, эта особа обратилась к матери актрисы с просьбой дать интервью. Та ответила согласием и рассказала обо всех подробностях межличностных отношений и семейных конфликтах. Сотрудница СМИ сумела расположить женщину к себе, и в итоге она поделилась сведениями, которые не стоило предавать огласке.Прочитав интервью матери перед публикацией, Дарья Повереннова была в шоке. Артистка призналась, что у нее «волосы встали дыбом» от написанного и представления того, какой эффект это может произвести на участников упоминающихся историй. Тогда звезда кино потребовала переписать статью, оставив только определенные факты и убрав очень личные моменты.В итоге публикация понравилась матери Поверенновой и ее родственникам, которые звонили и поздравляли с «отличным интервью». Близких, как считает актриса, очень порадовал тот факт, что в статье не оказалось ничего «жаренного» и неприятного в их адрес.