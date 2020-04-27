АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как люди проводят время на карантине: ТОП популярных челленджей в социальных…
EUR 80.25 USD 74.72
Курс валют на 25.04.2020

«У меня волосы встали дыбом»: Повереннова рассказала, что репутация ее матери могла пострадать из-за "желтой" прессы

Дарья Повереннова рассказала о нюансах работы "желтой" прессы, с которыми столкнулась 10 лет назад. Тогда из-за недобросовестного редактирования интервью чуть не пострадала репутация матери актрисы.
«У меня волосы встали дыбом»: Повереннова рассказала, что репутация ее матери могла пострадать из-за "желтой" прессы

Журналистка одного из печатных изданий узнала, что в семье Поверенновой есть история, из которой можно сделать сенсацию. Для того, чтобы узнать о ней побольше, эта особа обратилась к матери актрисы с просьбой дать интервью. Та ответила согласием и рассказала обо всех подробностях межличностных отношений и семейных конфликтах. Сотрудница СМИ сумела расположить женщину к себе, и в итоге она поделилась сведениями, которые не стоило предавать огласке.

Прочитав интервью матери перед публикацией, Дарья Повереннова была в шоке. Артистка призналась, что у нее «волосы встали дыбом» от написанного и представления того, какой эффект это может произвести на участников упоминающихся историй. Тогда звезда кино потребовала переписать статью, оставив только определенные факты и убрав очень личные моменты.

В итоге публикация понравилась матери Поверенновой и ее родственникам, которые звонили и поздравляли с «отличным интервью». Близких, как считает актриса, очень порадовал тот факт, что в статье не оказалось ничего «жаренного» и неприятного в их адрес.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России стала доступной рекламная платформа Apple Search…
Юлия Салибекова сбежала от мужа и троих детей в новую…
Медики назвали симптомы головной боли, свидетельствующие о наличии серьезного…
Анна Кошмал призналась, что не общается с коллегами по сериалу…
Тюнинг-ателье из Германии представило шестиметровый броневик Range…
Дарья Мороз благодаря зрителям вернулась в шоу «Танцы со…
Microsoft добавила новую рекламу в операционную систему Windows…
В Новосибирске три человека пострадали при взрыве газа в гаражном…
«У меня волосы встали дыбом»: Повереннова рассказала, что репутация ее матери могла пострадать из-за "желтой"…
В Великобритании остановили исследования, которые не связаны с…
«Был сделан с большой любовью»: Ксения Бородина показала поклонникам свой…
Врач-онколог Елена Смирнова рассказала о правильном питании для нормальной работы…
Татьяна Навка вместе с Дмитрием Песковым и падчерицей провела субботник в…
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными…
«Так плохо мне не было никогда»: Отец Жанны Фриске заразился коронавирусом на круизном…
Инсайдеры раскрыли характеристики смарт-часов Samsung Galaxy Watch…
Оксана Федорова рассказала о запомнившейся реплике Филиппа Киркорова во время участия в шоу…
Названы причины тяги человека к сладкой, соленой или кислой…
Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн назвал сроки старта второго сезона шоу…
На Сахалине несколько сотен буревестников стали заложниками…
Российский процессор «Байкал-М» сравнили с аналогами от…
Кристина Орбакайте подарила дочери Клавдии Земцовой пазлы с семейным…
Минфин готов выделить дополнительные средства в случае продолжения пандемии коронавируса в…
Успенская осудила привычку некоторых россиян считать чужие…
Медики: Вегетарианская диета со сладостями не приносит…
Актриса Ирина Пегова на самоизоляции увлеклась…
Ученые обнаружили способность человеческих слов оживлять мертвые…
Глава Бурятии: "Врачи четвертой городской больницы Улан-Удэ виновны во вспышке…
Просмотреть все новости