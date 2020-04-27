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Врач-онколог Елена Смирнова рассказала о правильном питании для нормальной работы кишечника

Врач-онколог Елена Смирнова рассказала, как правильно питаться, чтобы обеспечить нормальное функционирование кишечника. Эксперт посоветовала начинать день со стакана чистой воды.

Согласно рекомендациям Елены Смирновой, утром нужно выпивать стакан воды, но обойтись без любых добавок, например, лимона или меда. На завтрак следует выбрать белковую пищу, например, творог и яйцо. Полезными также станут медленные углеводы, а именно каша, которую можно дополнить овощами в свежем виде или после термической обработки. Для здоровья кишечника на обед предпочтительны мясные блюда, рыба, медленные углеводы, нежирный суп или овощной салат. На перекусы лучше оставлять фрукты, например, запеченные яблоки, а также делать салат из фруктов с йогуртом. Основой ужина должны стать рыба или мясо, а также овощи. Елена Смирнова посоветовала отказываться от сложных гарниров из картофеля, гречки и макарон. Чтобы утолить голод перед сном, эксперт советует выпить стакан свежего кефира.

Для здоровой работы ЖКТ следует включать в рацион натуральные пробиотики, которые находятся в квашеной капусте и соленых огурцах. В течение дня необходимо употреблять достаточное количество воды.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:03

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