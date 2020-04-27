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«Был сделан с большой любовью»: Ксения Бородина показала поклонникам свой дом

Поклонники часто просят Ксению Бородину показать ее дом. Телеведущая решила порадовать аудиторию, разместив в Instagram соответствующую публикацию.
«Был сделан с большой любовью»: Ксения Бородина показала поклонникам свой дом

В подписи к посту знаменитость написала, что она получает много комплиментов по поводу роскошного жилья. Как отметила Ксения Бородина, апартаменты были сделаны «с большой любовью». Звезда «Дома-2» продемонстрировала фанатам часть дома, получив в ответ неоднозначную реакцию. Преданные поклонники хвалили кумира за хороший вкус, а также за то, что блогер прислушивается к советам других людей. Некоторым подписчикам очень приглянулись подобранные тона и порядок в жилище актрисы. Многие пожелали ведущей любви и здоровья детям.

Тем не менее не обошлось и без злых комментариев. По мнению интернет-пользователей, Бородина может похвастаться шикарным домом, так как имеет много денег.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:07

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