Татьяна Навка вместе с Дмитрием Песковым и падчерицей провела субботник в лесу
В своем микроблоге Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря российского президента, опубликовала видео, на котором запечатлен субботник в лесу. Татьяна Навка вместе со своим супругом Дмитрием Песковым и падчерицей убрала территорию, расположенную недалеко от их дома.
Фигуристка собирала пластик и мусор в розовой спортивной куртке, черных штанах, кроссовках и белой бейсболке. Татьяне Навке, как и Елизавете Песковой, пришлось освоить основные правила работы с бензопилой. Они разрезали крупные стволы в лесу на части, чтобы убрать валежник с дороги.
Дочь Дмитрия Пескова, которая является студенткой МГУ, написала, что уборкой территории их семья занимается каждое воскресенье. По ее словам, это лес «ничей», поэтому граждане бросают там окурки, пластиковые бутылки и мусор. Елизавета Пескова призвала «начинать с себя» и следить, в первую очередь, за собственными действиями. Падчерица Татьяны Навки напомнила знаменитую фразу профессора Преображенского:«Бардак не в клозетах — бардак в головах!». Поэтому она считает, ничего зазорного в уборке территории нет, а «жить в грязи – стыдно».
Фигуристка собирала пластик и мусор в розовой спортивной куртке, черных штанах, кроссовках и белой бейсболке. Татьяне Навке, как и Елизавете Песковой, пришлось освоить основные правила работы с бензопилой. Они разрезали крупные стволы в лесу на части, чтобы убрать валежник с дороги.
Дочь Дмитрия Пескова, которая является студенткой МГУ, написала, что уборкой территории их семья занимается каждое воскресенье. По ее словам, это лес «ничей», поэтому граждане бросают там окурки, пластиковые бутылки и мусор. Елизавета Пескова призвала «начинать с себя» и следить, в первую очередь, за собственными действиями. Падчерица Татьяны Навки напомнила знаменитую фразу профессора Преображенского:«Бардак не в клозетах — бардак в головах!». Поэтому она считает, ничего зазорного в уборке территории нет, а «жить в грязи – стыдно».
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:00