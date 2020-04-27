Татьяна Навка вместе с Дмитрием Песковым и падчерицей провела субботник в лесу

Фигуристка собирала пластик и мусор в розовой спортивной куртке, черных штанах, кроссовках и белой бейсболке. Татьяне Навке, как и Елизавете Песковой, пришлось освоить основные правила работы с бензопилой. Они разрезали крупные стволы в лесу на части, чтобы убрать валежник с дороги.Дочь Дмитрия Пескова, которая является студенткой МГУ, написала, что уборкой территории их семья занимается каждое воскресенье. По ее словам, это лес «ничей», поэтому граждане бросают там окурки, пластиковые бутылки и мусор. Елизавета Пескова призвала «начинать с себя» и следить, в первую очередь, за собственными действиями. Падчерица Татьяны Навки напомнила знаменитую фразу профессора Преображенского:«Бардак не в клозетах — бардак в головах!». Поэтому она считает, ничего зазорного в уборке территории нет, а «жить в грязи – стыдно».