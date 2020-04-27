АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как люди проводят время на карантине: ТОП популярных челленджей в социальных…
EUR 80.25 USD 74.72
Курс валют на 25.04.2020

Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Стокгольмский международный институт провел исследование проблем мира, в котором изучил военные расходы различных стран. Россия вошла в пятёрку лидеров, потратив на армию в 2019 году 65,1 миллиард долларов.
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Согласно результатам исследования, в прошлом году мировые затраты на вооружение поставили рекорд за последнее десятилетие. Всего страны инвестировали в развитие почти два триллиона долларов, а это на 3,6% больше показателя 2018 года. Первенство в данном рейтинге досталось США с показателем 732 миллиарда долларов (38 % от мирового объема). На второй строчке расположился Китай, который потратил на военных 261 миллиард долларов. Третья строчка за Индией с показателем 71,1 миллиард долларов. Четвертая позиция у России с расходами на армию в 65,1 миллиард долларов. Замыкает пятерку лидеров Саудовская Аравия с показателем 61 миллиард долларов, что на 16% меньше 2018 года.

Стоит отметить, размер российских инвестиций в армию составляет 3,9% от ВВП страны. Тенденция показывает, что за последние десять лет страны упорно увеличивают вооруженные силы. С 2010 года расходы на армию в мире увеличились на 7,2 %. Страны НАТО в прошлом году потратили на военных больше триллиона долларов. Лидером среди европейских стран альянса является Германия, которая увеличила свои расходы, инвестировав в армию 49,3 миллиарда долларов.

Также активно вооружается Африка. Страны континента в среднем увеличили расходы на 10%. Южная Америка – единственный регион, который сохранил стабильность. На континенте расходы на вооружение не превысили показатель 2018 года. Регресс показал Ближний Восток. В странах региона потратили почти на 8% меньше аналогичного периода 2018 года.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Важно
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России стала доступной рекламная платформа Apple Search…
Юлия Салибекова сбежала от мужа и троих детей в новую…
Медики назвали симптомы головной боли, свидетельствующие о наличии серьезного…
Анна Кошмал призналась, что не общается с коллегами по сериалу…
Тюнинг-ателье из Германии представило шестиметровый броневик Range…
Дарья Мороз благодаря зрителям вернулась в шоу «Танцы со…
Microsoft добавила новую рекламу в операционную систему Windows…
В Новосибирске три человека пострадали при взрыве газа в гаражном…
«У меня волосы встали дыбом»: Повереннова рассказала, что репутация ее матери могла пострадать из-за "желтой"…
В Великобритании остановили исследования, которые не связаны с…
«Был сделан с большой любовью»: Ксения Бородина показала поклонникам свой…
Врач-онколог Елена Смирнова рассказала о правильном питании для нормальной работы…
Татьяна Навка вместе с Дмитрием Песковым и падчерицей провела субботник в…
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными…
«Так плохо мне не было никогда»: Отец Жанны Фриске заразился коронавирусом на круизном…
Инсайдеры раскрыли характеристики смарт-часов Samsung Galaxy Watch…
Оксана Федорова рассказала о запомнившейся реплике Филиппа Киркорова во время участия в шоу…
Названы причины тяги человека к сладкой, соленой или кислой…
Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн назвал сроки старта второго сезона шоу…
На Сахалине несколько сотен буревестников стали заложниками…
Российский процессор «Байкал-М» сравнили с аналогами от…
Кристина Орбакайте подарила дочери Клавдии Земцовой пазлы с семейным…
Минфин готов выделить дополнительные средства в случае продолжения пандемии коронавируса в…
Успенская осудила привычку некоторых россиян считать чужие…
Медики: Вегетарианская диета со сладостями не приносит…
Актриса Ирина Пегова на самоизоляции увлеклась…
Ученые обнаружили способность человеческих слов оживлять мертвые…
Глава Бурятии: "Врачи четвертой городской больницы Улан-Удэ виновны во вспышке…
Просмотреть все новости