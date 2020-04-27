Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами





Согласно результатам исследования, в прошлом году мировые затраты на вооружение поставили рекорд за последнее десятилетие. Всего страны инвестировали в развитие почти два триллиона долларов, а это на 3,6% больше показателя 2018 года. Первенство в данном рейтинге досталось США с показателем 732 миллиарда долларов (38 % от мирового объема). На второй строчке расположился Китай, который потратил на военных 261 миллиард долларов. Третья строчка за Индией с показателем 71,1 миллиард долларов. Четвертая позиция у России с расходами на армию в 65,1 миллиард долларов. Замыкает пятерку лидеров Саудовская Аравия с показателем 61 миллиард долларов, что на 16% меньше 2018 года.Стоит отметить, размер российских инвестиций в армию составляет 3,9% от ВВП страны. Тенденция показывает, что за последние десять лет страны упорно увеличивают вооруженные силы. С 2010 года расходы на армию в мире увеличились на 7,2 %. Страны НАТО в прошлом году потратили на военных больше триллиона долларов. Лидером среди европейских стран альянса является Германия, которая увеличила свои расходы, инвестировав в армию 49,3 миллиарда долларов.Также активно вооружается Африка. Страны континента в среднем увеличили расходы на 10%. Южная Америка – единственный регион, который сохранил стабильность. На континенте расходы на вооружение не превысили показатель 2018 года. Регресс показал Ближний Восток. В странах региона потратили почти на 8% меньше аналогичного периода 2018 года.