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«Так плохо мне не было никогда»: Отец Жанны Фриске заразился коронавирусом на круизном лайнере

Отец Жанны Фриске уверен, что заразился коронавирусом, пребывая на круизном лайнере. Именно после морского путешествия в США мужчина почувствовал недомогание, а после и остальные симптомы COVID-19.
«Так плохо мне не было никогда»: Отец Жанны Фриске заразился коронавирусом на круизном лайнере

Владимир Фриске признался, что «так плохо» ему еще не было никогда, но при этом болезнь прошла без осложнений. Поэтому, как отметил мужчина, он фактически перенес эту «заразу» на ногах. Так же обстояли дела и у друга бизнесмена, который путешествовал на круизном лайнере вместе с ним.

Из этого отец Жанны Фриске сделал вывод, что заразился коронавирусом именно во время своего путешествия в США. По сведениям, полученным из личных источников, на материке COVID-19 появился задолго до того, как о нем стали сообщать СМИ. По факту китайский вирус появился в стране еще в ноябре прошлого года.

Владимир Фриске признается, что тест на наличие антител он не делал, но нисколько не сомневается – подхватил именно коронавирусную инфекцию. Это, по словам бизнесмена, подтверждается симптоматикой заболевания и тяжестью его течения.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:48

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