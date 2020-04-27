Инсайдеры раскрыли характеристики смарт-часов Samsung Galaxy Watch 2





В базе данных китайского регулятора недавно появились смарт-часы под модельными номерами SM-R840/845 и SM-R850/855, которые могут быть разными версиями будущих Samsung Galaxy Watch 2. Источники из Министерства промышленности и информатизации Китая узнали, что продукт получит поддержку подключения по каналам Wi-Fi и Bluetooth. Модификации будут отличаться между собой диагональю дисплея, а также наличием 4G/LTE и NFC.По предварительной информации, "умные" часы оборудуют 8 Гб встроенной памяти, что в два раза превышает параметры предшественника. Комплектация базовых Galaxy Watch 2 включает в себя датчик частоты сердечных сокращений, аккумуляторную батарею на 330 мА•ч и расширенный каталог приложений. Покупатели смогут выбирать между тремя цветовыми вариантами корпуса и ремешка — чёрным, золотистым и серебристым. Официальную презентацию новинки следует ожидать в конце июля или начале августа.