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Инсайдеры раскрыли характеристики смарт-часов Samsung Galaxy Watch 2

В Сеть просочилась сертификация новых смарт-часов от Samsung, которые появятся на рынке под именем Galaxy Watch 2. Инсайдерам удалось раскрыть характеристики двух модификаций будущей модели.

В базе данных китайского регулятора недавно появились смарт-часы под модельными номерами SM-R840/845 и SM-R850/855, которые могут быть разными версиями будущих Samsung Galaxy Watch 2. Источники из Министерства промышленности и информатизации Китая узнали, что продукт получит поддержку подключения по каналам Wi-Fi и Bluetooth. Модификации будут отличаться между собой диагональю дисплея, а также наличием 4G/LTE и NFC.

По предварительной информации, "умные" часы оборудуют 8 Гб встроенной памяти, что в два раза превышает параметры предшественника. Комплектация базовых Galaxy Watch 2 включает в себя датчик частоты сердечных сокращений, аккумуляторную батарею на 330 мА•ч и расширенный каталог приложений. Покупатели смогут выбирать между тремя цветовыми вариантами корпуса и ремешка — чёрным, золотистым и серебристым. Официальную презентацию новинки следует ожидать в конце июля или начале августа.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:41

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