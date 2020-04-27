Оксана Федорова рассказала о запомнившейся реплике Филиппа Киркорова во время участия в шоу “Маска”

В проекте “Маска” Оксана Федорова, которой достался образ Робота, трижды становилась номинантом на выбывание, но ее спасали вначале зрители, а потом – жюри. Однако уже в четвертом выпуске от 22 марта этого года модель покинула шоу. Она призналась, что решилась на участие из-за того, что уже второй год поет в консерватории. Ей изначально предложили роль Слона, а также предлагали стать Хамелеоном или Пауком. В итоге ее выбор остановился на Роботе, а по итогам игры она отметила, что в таком костюме было сложно передвигаться. Когда модель впервые появилась на сцене шоу “Маски”, Филипп Киркоров назвал ее “угловатой”.Во время проекта Оксану Федорову поддерживал муж. Модель рассказала семье, в каком костюме она участвует, чтобы близкие люди смогли за нее болеть, но попросила их не разглашать эту информацию.