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Оксана Федорова рассказала о запомнившейся реплике Филиппа Киркорова во время участия в шоу “Маска”

Оксана Федорова вспомнила комментарий от Филиппа Киркорова, касающийся ее работы на проекте “Маска”. О своих впечатлениях от работы в проекте модель рассказала в эфире программы “Звезды сошлись”.

В проекте “Маска” Оксана Федорова, которой достался образ Робота, трижды становилась номинантом на выбывание, но ее спасали вначале зрители, а потом – жюри. Однако уже в четвертом выпуске от 22 марта этого года модель покинула шоу. Она призналась, что решилась на участие из-за того, что уже второй год поет в консерватории. Ей изначально предложили роль Слона, а также предлагали стать Хамелеоном или Пауком. В итоге ее выбор остановился на Роботе, а по итогам игры она отметила, что в таком костюме было сложно передвигаться. Когда модель впервые появилась на сцене шоу “Маски”, Филипп Киркоров назвал ее “угловатой”.

Во время проекта Оксану Федорову поддерживал муж. Модель рассказала семье, в каком костюме она участвует, чтобы близкие люди смогли за нее болеть, но попросила их не разглашать эту информацию.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:36

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