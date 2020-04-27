Кристина Орбакайте подарила дочери Клавдии Земцовой пазлы с семейным фото





Дочь Пугачевой знает, как развлечь семью во время самоизоляции. Сейчас Кристина Орбакайте вместе со своим мужем и наследницей занимается сбором мозаики с большим числом деталей. В качестве изображения к пазлу знаменитости выбрали семейное фото. Недавно певица рассказала поклонникам, что вместе с родными собрала половину картины. Известно также, что она является подарком Клавдии Земцовой на день рождения, ведь в прошлом месяце ей исполнилось 8 лет. Отметить торжество звездная дочь артистки не смогла из-за карантина, однако получила много поздравлений от родственников и близких людей.Спустя некоторое время девочка показала все, что получила в честь праздника. Орбакайте подарила имениннице не только мозаику, но и «домашний огород». Сейчас девочка выращивает на нем зелень.