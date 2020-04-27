Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн назвал сроки старта второго сезона шоу «Маска»

Тимур Вайнштейн заверил, что проект «Маска-2» состоится. Это произойдет в следующем году, ориентировочно премьеру приурочат ко Дню влюбленных. Телезрителям предстоит увидеть новых героев шоу. Уровень секретности был такой, что даже родные знаменитостей не знали, что они снимаются в этом проекте. Участников «Маски» привозили в студию на специальных автомобилях, в салоне они переодевались в черную одежду, а выйти со своей гримерной имели право только в полном образе. Победу в первом сезоне одержал певец Анатолий Цой, скрывающийся под маской Льва.По словам Филиппа Киркорова, который входил в состав звездного жюри, телеканалу НТВ удалось создать веселый и яркий проект. Поп-король эстрады сразу согласился на предложение Тимура Вайнштейна. Если артиста вновь попросят быть членом жюри, он с радостью продолжит эту традицию. В случае, если Филипп Киркоров станет участником «Маска-2», он выберет себе образ Жар-птицы.