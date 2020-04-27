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Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн назвал сроки старта второго сезона шоу «Маска»

Во время съемок программы «Звезды сошлись» Тимур Вайнштейн, генпродюсер канала НТВ, назвал сроки старта второго сезона музыкального шоу «Маска». Рейтинги проекта превзошли все ожидания, а зрители получили много положительных эмоций во время просмотра на карантине.

Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн назвал сроки старта второго сезона шоу «Маска»


Тимур Вайнштейн заверил, что проект «Маска-2» состоится. Это произойдет в следующем году, ориентировочно премьеру приурочат ко Дню влюбленных. Телезрителям предстоит увидеть новых героев шоу. Уровень секретности был такой, что даже родные знаменитостей не знали, что они снимаются в этом проекте. Участников «Маски» привозили в студию на специальных автомобилях, в салоне они переодевались в черную одежду, а выйти со своей гримерной имели право только в полном образе. Победу в первом сезоне одержал певец Анатолий Цой, скрывающийся под маской Льва.

По словам Филиппа Киркорова, который входил в состав звездного жюри, телеканалу НТВ удалось создать веселый и яркий проект. Поп-король эстрады сразу согласился на предложение Тимура Вайнштейна. Если артиста вновь попросят быть членом жюри, он с радостью продолжит эту традицию. В случае, если Филипп Киркоров станет участником «Маска-2», он выберет себе образ Жар-птицы.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:24

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