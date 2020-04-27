Минфин готов выделить дополнительные средства в случае продолжения пандемии коронавируса в РФ





Министр финансов отметил, что ведомство готово оказывать помощь населению России без сокращения запланированных в бюджете расходов. Эта политика сохранится вне зависимости от продолжительности пандемии коронавируса. Силуанов отметил, что сроки завершения распространения COVID-19 неизвестны, но правительство готово к любому развитию событий и внедрению мер противодействия, сколько бы затрат ни потребовалось для поддержания здоровья граждан. Министр подчеркнул, что для этого у страны есть достаточно резервов.Антон Силуанов считает, что Россия, как и многие страны, столкнулась с непредсказуемыми вызовами. Главной целью он считает минимизацию последствий пандемии коронавируса для граждан страны и бизнеса.