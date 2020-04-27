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Успенская осудила привычку некоторых россиян считать чужие деньги

Любовь Успенская осудила вредную привычку, свойственную для некоторых россиян. Критике подверглась склонность соотечественников к подсчету чужих денег, а также дача указаний другим как правильно жить.
Успенская осудила привычку некоторых россиян считать чужие деньги

Знаменитость отметила, что перед коронавирусом все равны. Опасное заболевание не делит людей на «богатых или бедных, плохих или хороших, злых или добрых», поэтому сейчас все в опасности в равной степени. Успенская уверена: не стоит усугублять ситуацию искусственно созданными конфликтами, куда лучше с должным уважением отнестись к тем, кто работает на «передовой». Артистку приводит в недоумение, что многие соотечественники обесценивают роль врачей, проводящих сутки на ногах, спасая жизни заболевших COVID-19.

Такие «товарищи», по мнению звезды шансона, всегда стремятся посчитать чужие деньги и решить, сколько нужно платить представителю той или иной профессии. Кроме этого, именно они знают «кому куда идти, чем заниматься и как жить», по факту, не справляясь даже со своим собственным бытом и самореализацией.

Привычку некоторых россиян Любовь Успенская призывает пресекать на корню, не опускаясь до оскорблений окружающих и высказывания мнений там, где в них не нуждаются. Это поможет избежать потока негатива, образующегося от постоянного «выливания грязи» друг на друга, и хотя бы немного улучшить и без того напряженную атмосферу в социуме.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:07

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