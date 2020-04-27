Медики: Вегетарианская диета со сладостями не приносит пользы





Исследователи из Греции доказали, что употребление пищи растительного происхождения не представляет ценности для организма в том случае, если человек злоупотребляет "пустыми калориями". К таковым диетологи относят разного рода кондитерские изделия, выпечку и закуски. В этих продуктах зачастую содержится большое количество сахара, подсластителей, консервантов и прочих вредных добавок. Поэтому, даже вегетарианец может вредить собственному здоровью, если "подсаживается" на подобную еду.Для максимальной пользы от вегетарианской диеты людям необходимо отказаться от сладостей, картофеля, газированных напитков, магазинных фруктовых соков и рафинированных злаков вроде пшеницы. Их лучше заменить свежей зеленью, овощами, цельнозерновыми продуктами, орехами, чаем и кофе. Стоит отметить, что отказ от мяса уменьшает риск развития болезней сердца на 25% у мужчин и на 11% у женщин. Все же, каждому вегетарианцу и вегану необходимо восполнять запасы витамина B12 с помощью морепродуктов, тофу и бобовых.