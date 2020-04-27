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Актриса Ирина Пегова на самоизоляции увлеклась живописью

Актриса Ирина Пегова вместе с дочерью Татьяной на самоизоляции переехала в Нижегородскую область к своей матери. Во время карантина она увлеклась живописью и делится своими успехами с подписчиками в Instagram.

Актриса Ирина Пегова на самоизоляции увлеклась живописью


Артистка извинилась, что фолловерам приходится смотреть на ее «жалкие попытки». Однако она «маленькими шажками прикасается к великому искусству». Ирина Пегова призналась, что давно мечтала освоить живопись, узнать основные законы рисования и попробовать различные техники. Поэтому на самоизоляции она три часа в день посвящает новому хобби. Это время за мольбертом пролетает для знаменитости незаметно, а мозг отключается, как во время медитации.

Ирина Пегова также показала поклонникам свою мать, которая приготовила для дочери и внучки королевскую ватрушку. Актриса опубликовала фото, не котором семейство запечатлено за чаепитием. Многие фолловеры оценили, как уютно и душевно в доме у родительницы Ирины Пеговой.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:00

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