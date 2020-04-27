Актриса Ирина Пегова на самоизоляции увлеклась живописью

Артистка извинилась, что фолловерам приходится смотреть на ее «жалкие попытки». Однако она «маленькими шажками прикасается к великому искусству». Ирина Пегова призналась, что давно мечтала освоить живопись, узнать основные законы рисования и попробовать различные техники. Поэтому на самоизоляции она три часа в день посвящает новому хобби. Это время за мольбертом пролетает для знаменитости незаметно, а мозг отключается, как во время медитации.Ирина Пегова также показала поклонникам свою мать, которая приготовила для дочери и внучки королевскую ватрушку. Актриса опубликовала фото, не котором семейство запечатлено за чаепитием. Многие фолловеры оценили, как уютно и душевно в доме у родительницы Ирины Пеговой.