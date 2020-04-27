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Ученые обнаружили способность человеческих слов оживлять мертвые клетки

Ученые в рамках исследования выяснили, что слова отличаются способностью оживлять мертвые клетки. Результаты проведенных работ показали, что мысли человека наделены силой.

В ходе изучения нелинейных колебательных систем в 1949 году Энрико Ферми и Станислав Улам заметили их необычное поведение. В частности, они запоминали условия воздействия и хранили эту информацию продолжительное время. Позднее ученые открыли солитоны, а именно волны, которые не имеют возможности мыслить, но ведут себя разумно. Исследователям удалось проследить путь их следования в цепочке ДНК. Во время этого информация полностью считывалась.

Работа продолжалась в МИАН, где на солитоны впервые воздействовали человеческой речью, что “оживляло” волны. В рамках эксперимента они направлялись на зерна пшеницы, которые до этого были облучены радиацией, что разрушило цепочки ДНК. В итоге считающиеся нежизнеспособными зерна после воздействия проросли, а ученые зафиксировали восстановление нарушенных мест ДНК. Аналогичные результаты получили ученые из Великобритании, Франции и США.

Эксперты предложили особую программу, согласно которой человеческий голос эффективнее накладывался на солитоны, что в итоге приводило к ускорению роста и качества растений. Опыты на животных показали, что их воздействие способно выровнять сердцебиение, нормализовать артериальное давление и улучшить соматические показатели. Эксперты пришли к выводу, что человеческие слова и мысли могут быть материальными.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:54

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