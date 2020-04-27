«Живо реагируют на любую фразу»: Лариса Долина сравнила россиян с американцами





Как считает знаменитость, американская публика более раскована и ведет себя на различных шоу, как захочет. Долина отметила, что поклонники не смотрят на тех, кто находится рядом, и откровенно реагируют на происходящее на сцене: слова исполнителя, вокальные данные. Звезда эстрады добавила, что соответствующее мнение сложилось у нее после работы над постановкой «Суини Тодд», действие которой происходит в зале среди зрителей. По словам артистки, россияне боятся реагировать на увиденное, однако реакция американцев в таких случаях оказывается противоположной.Во время беседы с журналистами у Ларисы Долиной спросили, почему ее соотечественники любят «условных Ольг Бузовых». Певица назвала эту ситуацию гипнозом и заявила, что ничего не может изменить. Тем не менее исполнительница намерена и дальше заниматься творчеством. Уже 10 сентября она отпразднует 65-летие, в честь которого готовит юбилейное шоу.Как сказала артистка, на ее концерт приедут как американские, так и английские представители шоу-бизнеса. Также на нем выступят российские звезды. Знаменитость представит слушателям много новых хитов.