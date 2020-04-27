В Сети назвали функции смартфона, которые следует отключать





Множество встроенных приложений и заводских настроек телефона созданы, чтобы нести пользу, но по факту только создают дополнительные проблемы. Специалисты выработали несколько рекомендаций в этом плане, которые касаются удаления так называемых Task Killers. Эти «убийцы процессов» обычно используются для очистки кэша устройства от якобы ненужных и нагружающих систему алгоритмов. На самом деле, подобный софт вполне может навредить функциональности смартфона, увеличивая энергопотребление и удаляя важные программы пользователя.Кроме того, ПО новых гаджетов обновляется автоматически, что способно нарушить стабильность работы. Установка «сырых приложений» зачастую сопровождается рядом багов и недостатков, которых можно избежать, загружая пакет в ручном режиме. Не лишним станет отключение трансляции рекламы в устройствах от Xiaomi и частот LTE, которые не используются в России. То же самое относится к ненужным приложениям и уведомлениям.