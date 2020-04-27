"Побег из России": Кафельникова планирует нарушить режим самоизоляции ради "смены локации"

В своем Telegram-канале дочь известного теннисиста опубликовала пост о том, каким образом можно добраться до Великобритании при отсутствии авиасообщения между Россией и туманным Альбионом. Кафельникова уверена, что главное – найти способ доехать до Финляндии, а там уже проблем с вылетом в Лондон не будет. Перебраться из Санкт-Петербурга в Хельсинки, по мнению модели, целесообразнее на авто.Подобные размышления о «побеге из России» звезда подиумов объяснила желанием «сменить локацию», которое не дает ей покоя. Именно оно и провоцирует Кафельникову нарушить режим самоизоляции и отправиться в столицу Великобритании.Поклонники модели не оценили этот порыв и раскритиковали ее план, сославшись не только на то, что такие передвижения во время пандемии — это потенциальный риск подхватить коронавирус, но и на штрафные санкции за нарушение предписаний в отношении самоизоляции. Также подписчики Алеси Кафельниковой обратили внимание молодой особы на политику агентства «Avant Models», которое вряд ли позитивно отреагирует на ее беспричинные перемещения между странами, когда введен режим карантина.