"Побег из России": Кафельникова планирует нарушить режим самоизоляции ради "смены локации"
Алеся Кафельникова планирует нарушить режим самоизоляции из-за желания «сменить локацию». По словам модели, она нашла способ «сбежать» из России в Великобританию.
В своем Telegram-канале дочь известного теннисиста опубликовала пост о том, каким образом можно добраться до Великобритании при отсутствии авиасообщения между Россией и туманным Альбионом. Кафельникова уверена, что главное – найти способ доехать до Финляндии, а там уже проблем с вылетом в Лондон не будет. Перебраться из Санкт-Петербурга в Хельсинки, по мнению модели, целесообразнее на авто.
Подобные размышления о «побеге из России» звезда подиумов объяснила желанием «сменить локацию», которое не дает ей покоя. Именно оно и провоцирует Кафельникову нарушить режим самоизоляции и отправиться в столицу Великобритании.
Поклонники модели не оценили этот порыв и раскритиковали ее план, сославшись не только на то, что такие передвижения во время пандемии — это потенциальный риск подхватить коронавирус, но и на штрафные санкции за нарушение предписаний в отношении самоизоляции. Также подписчики Алеси Кафельниковой обратили внимание молодой особы на политику агентства «Avant Models», которое вряд ли позитивно отреагирует на ее беспричинные перемещения между странами, когда введен режим карантина.
В своем Telegram-канале дочь известного теннисиста опубликовала пост о том, каким образом можно добраться до Великобритании при отсутствии авиасообщения между Россией и туманным Альбионом. Кафельникова уверена, что главное – найти способ доехать до Финляндии, а там уже проблем с вылетом в Лондон не будет. Перебраться из Санкт-Петербурга в Хельсинки, по мнению модели, целесообразнее на авто.
Подобные размышления о «побеге из России» звезда подиумов объяснила желанием «сменить локацию», которое не дает ей покоя. Именно оно и провоцирует Кафельникову нарушить режим самоизоляции и отправиться в столицу Великобритании.
Поклонники модели не оценили этот порыв и раскритиковали ее план, сославшись не только на то, что такие передвижения во время пандемии — это потенциальный риск подхватить коронавирус, но и на штрафные санкции за нарушение предписаний в отношении самоизоляции. Также подписчики Алеси Кафельниковой обратили внимание молодой особы на политику агентства «Avant Models», которое вряд ли позитивно отреагирует на ее беспричинные перемещения между странами, когда введен режим карантина.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:24