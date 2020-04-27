Билл Гейтс назвал реальные сроки появления вакцины от коронавируса





По словам Билла Гейтса, ужать временные рамки в этом вопросе практически невозможно. Он предлагает вместе с разработкой основной вакцины тестировать и производить другие препараты параллельно. Глава Microsoft отметил, что нельзя будет обойти трехфазовую процедуру, которая включает меры по апробированию и сертификации вакцины.Семья Билла Гейтса выделила 250 миллионов долларов для борьбы с распространением коронавирусной инфекции по миру. Часть средств пойдет на разработку препаратов на базе семи разных лабораторий. По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, возглавляющего ВОЗ, более ста государств участвуют в международной программе, целью которой является испытание лекарственных средств от COVID-19.