Билл Гейтс назвал реальные сроки появления вакцины от коронавируса
Билл Гейтс во время эфира на канале CNN назвал реальные сроки появления вакцины от коронавируса, охватившего всю планету. Основатель корпорации Microsoft убежден, что наладить промышленный выпуск лекарственного препарата возможно за два года.
По словам Билла Гейтса, ужать временные рамки в этом вопросе практически невозможно. Он предлагает вместе с разработкой основной вакцины тестировать и производить другие препараты параллельно. Глава Microsoft отметил, что нельзя будет обойти трехфазовую процедуру, которая включает меры по апробированию и сертификации вакцины.
Семья Билла Гейтса выделила 250 миллионов долларов для борьбы с распространением коронавирусной инфекции по миру. Часть средств пойдет на разработку препаратов на базе семи разных лабораторий. По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, возглавляющего ВОЗ, более ста государств участвуют в международной программе, целью которой является испытание лекарственных средств от COVID-19.
По словам Билла Гейтса, ужать временные рамки в этом вопросе практически невозможно. Он предлагает вместе с разработкой основной вакцины тестировать и производить другие препараты параллельно. Глава Microsoft отметил, что нельзя будет обойти трехфазовую процедуру, которая включает меры по апробированию и сертификации вакцины.
Семья Билла Гейтса выделила 250 миллионов долларов для борьбы с распространением коронавирусной инфекции по миру. Часть средств пойдет на разработку препаратов на базе семи разных лабораторий. По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, возглавляющего ВОЗ, более ста государств участвуют в международной программе, целью которой является испытание лекарственных средств от COVID-19.
Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:30