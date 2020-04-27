АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как люди проводят время на карантине: ТОП популярных челленджей в социальных…
EUR 80.25 USD 74.72
Курс валют на 25.04.2020

Билл Гейтс назвал реальные сроки появления вакцины от коронавируса

Билл Гейтс во время эфира на канале CNN назвал реальные сроки появления вакцины от коронавируса, охватившего всю планету. Основатель корпорации Microsoft убежден, что наладить промышленный выпуск лекарственного препарата возможно за два года.

Билл Гейтс назвал реальные сроки появления вакцины от коронавируса


По словам Билла Гейтса, ужать временные рамки в этом вопросе практически невозможно. Он предлагает вместе с разработкой основной вакцины тестировать и производить другие препараты параллельно. Глава Microsoft отметил, что нельзя будет обойти трехфазовую процедуру, которая включает меры по апробированию и сертификации вакцины.

Семья Билла Гейтса выделила 250 миллионов долларов для борьбы с распространением коронавирусной инфекции по миру. Часть средств пойдет на разработку препаратов на базе семи разных лабораторий. По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, возглавляющего ВОЗ, более ста государств участвуют в международной программе, целью которой является испытание лекарственных средств от COVID-19.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обнаружили способность человеческих слов оживлять мертвые…
Глава Бурятии: "Врачи четвертой городской больницы Улан-Удэ виновны во вспышке…
В Сети назвали функции смартфона, которые следует…
«Живо реагируют на любую фразу»: Лариса Долина сравнила россиян с…
Билл Гейтс назвал реальные сроки появления вакцины от…
"Побег из России": Кафельникова планирует нарушить режим самоизоляции ради "смены…
В России вакцину от коронавируса испытают на гуманизированных…
Дочь Михаила Ефремова сделала татуировку на…
Ученые: Домашняя пыль способна ускорить процесс развития жировых клеток в организме…
Победитель шоу «Маски» Цой о Долиной: «Огромная честь стоять на одной сцене с Ларисой…
Airbus значительно сокращает штат из-за…
Гарик Мартиросян признался, что не ожидал увидеть в шоу «Маска» Антона…
Дмитрий Рогозин объяснил, почему “Роскосмос” не может сотрудничать с Илоном…
Сергей Маковецкий встал на защиту сериала “Зулейха открывает…
Минздрав: В России ситуация с коронавирусом улучшится не раньше…
«Давай, колись — ты Лев?»: Никита Пресняков рассказал о попытках отца узнать его роль в шоу…
Япония приняла решение о запрете въезда граждан из России из-за…
Садальский об эротическом шоу Богомолова: «Будут потчевать крабовыми…
Мавритания стала первой страной, объявившей о победе над…
Эпидемиолог Александр Гинцбург рассказал о двух сценариях развития пандемии COVID-19 в…
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения…
Из-за пандемии коронавируса крупные города мира ожидают серьезные…
Huami выпустит футуристические Amazfit X через Indiegogo 28…
Учёные из Чехии разработают дрон для обнаружения утечек…
Нейробиологи доказали, что мозг человека способен прогнозировать…
В Великом Новгороде ученые нашли фрагменты двух средневековых…
Объявлены бесплатные выходные для симулятора войны Post…
"Маски сорваны": Победителем шоу стал Анатолий Цой в костюме…
Просмотреть все новости