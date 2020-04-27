Глава Бурятии: "Врачи четвертой городской больницы Улан-Удэ виновны во вспышке коронавируса"





Согласно предварительной информации, в Бурятии планировали ослабить карантинные ограничения. Однако новая вспышка заболеваемости в четвертой городской больнице Улан-Удэ полностью изменила ситуацию. По мнению главы Бурятии, в этом полностью виновен медицинский персонал учреждения. Алексей Цыденов утверждает, что работники больницы не соблюдали режим самоизоляции и намерено прятали симптомы заболевания. Кроме этого уже больные медики полоскали рот «Мирамистином» - препаратом, который влияет на анализ наличия антител к COVID-19. В результате в регионе вспыхнул новый очаг болезни, и власть вынуждена продлить ограничения для всего населения.Напомним, состоянием на 26 апреля в Бурятии официально зафиксировано 217 случаев заражения коронавирусом. Статистика сильно увеличилась после выявления 26 больных в четвертой городской больнице, из которых 22 медика. Сейчас заведение на строгом карантине, но продолжает работать, поскольку в нем проходят лечение люди с COVID-19. Статистика взята с интернет-портала «АРИГУС».