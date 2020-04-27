В России вакцину от коронавируса испытают на гуманизированных мышах





Указанные грызуны окажутся чувствительными к заражению COVID-19, что требуется в рамках работы над тестированием вакцины. Таким образом для испытания лекарства, способного одержать победу над коронавирусом, РФ будет иметь собственных гуманизированных животных, что позволит исключить неточности в процессе научных работ. По симптоматике они будут восприимчивы к патогенезу штамма, найденного у человека. Главным преимуществом выступит биологическая безопасность, ведь чувствительность к вирусу грызуны приобретут лишь после лабораторной индукции.Мышей в рамках первого этапа планируется создавать посредством метода трансгенеза, а генное редактирование будет применяться при последующих манипуляциях. Предполагается, что дебютные результаты будут получены в июне этого года.