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В России вакцину от коронавируса испытают на гуманизированных мышах

Сотрудники российского ФБУН ГНЦ ВБ “Вектор” в рамках работы над вакциной от коронавируса начали создавать мышей, которых планируется использовать в ходе лабораторных тестов. Такие сведения содержатся на онлайн-портале Роспотребнадзора.

Указанные грызуны окажутся чувствительными к заражению COVID-19, что требуется в рамках работы над тестированием вакцины. Таким образом для испытания лекарства, способного одержать победу над коронавирусом, РФ будет иметь собственных гуманизированных животных, что позволит исключить неточности в процессе научных работ. По симптоматике они будут восприимчивы к патогенезу штамма, найденного у человека. Главным преимуществом выступит биологическая безопасность, ведь чувствительность к вирусу грызуны приобретут лишь после лабораторной индукции.

Мышей в рамках первого этапа планируется создавать посредством метода трансгенеза, а генное редактирование будет применяться при последующих манипуляциях. Предполагается, что дебютные результаты будут получены в июне этого года.

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Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:17

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