Ученые: Домашняя пыль способна ускорить процесс развития жировых клеток в организме человека





В течение последних лет ученые исследуют влияние бытовой химии на эндокринную и гормональную системы людей, однако, это первое исследование, посвященное анализу связи между присутствующими в помещении химическими веществами и состоянием здоровья человека. Исследователи обнаружили наличие опасных веществ даже в домашней пыли.Для этого они провели изучение 194 образцов из разных домов, в которых обнаружили свыше 100 разных химических смесей. Из их числа 70 оказывают влияние на рост жировых клеток, а 40 способствовали развитию их предшественников. Ученые заметили возможность соединений даже в низких концентрациях влиять на появление избыточного веса у взрослых и детей. Также было обнаружено присутствие в повышенных количествах химических веществ в домах, в которых жили дети с лишним весом или ожирением.Специалисты сообщают, что каждый человек в среднем «употребляет» 60-100 миллиграммов бытовой пыли ежедневно, поэтому для защиты от ее вредного воздействия они советуют не ходить дома в одежде и обуви, в которых человек пребывал на улице, часто проводить влажную уборку и не собирать много «предметов-пылесборников». Кроме того ученые рекомендуют проводить регулярную стирку домашнего текстиля и установить специальный очиститель воздуха.