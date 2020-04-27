Дочь Михаила Ефремова сделала татуировку на лице





Так как актер не использует социальные сети, то все новости из жизни его наследницы он узнает от корреспондентов. Как выяснилось, Анна-Мария Ефремова сделала себе татуировку на лице, выбрав для этого довольно специфическую картинку – череп с перекрещенными костями. Удивленный отец решил позвонить дочери и узнать, как она объяснит свой поступок. Однако 19-летняя девушка успокоила взволнованного артиста и сообщила, что это переводный рисунок, ведь пока что ничего серьезного в своей внешности она менять не собирается. Также наследница знаменитости разместила пост в разделе Stories в Instagram, где рассказала подписчикам, что наклеила на лицо детскую «переводилку», которая уже начала смываться.Анна-Мария Ефремова родилась в браке актера с коллегой по творческому цеху Ксенией Качалиной, однако через 4 года пара развелась. Девушка не общается с матерью, так как у нее проблемы с алкоголем.