Дочь Михаила Ефремова сделала татуировку на лице
Дочь Михаила Ефремова сделала себе татуировку на лице. Об этом звездному отцу рассказали представители СМИ, которые позвонили артисту для получения комментария по поводу случившегося.
Так как актер не использует социальные сети, то все новости из жизни его наследницы он узнает от корреспондентов. Как выяснилось, Анна-Мария Ефремова сделала себе татуировку на лице, выбрав для этого довольно специфическую картинку – череп с перекрещенными костями. Удивленный отец решил позвонить дочери и узнать, как она объяснит свой поступок. Однако 19-летняя девушка успокоила взволнованного артиста и сообщила, что это переводный рисунок, ведь пока что ничего серьезного в своей внешности она менять не собирается. Также наследница знаменитости разместила пост в разделе Stories в Instagram, где рассказала подписчикам, что наклеила на лицо детскую «переводилку», которая уже начала смываться.
Анна-Мария Ефремова родилась в браке актера с коллегой по творческому цеху Ксенией Качалиной, однако через 4 года пара развелась. Девушка не общается с матерью, так как у нее проблемы с алкоголем.
Так как актер не использует социальные сети, то все новости из жизни его наследницы он узнает от корреспондентов. Как выяснилось, Анна-Мария Ефремова сделала себе татуировку на лице, выбрав для этого довольно специфическую картинку – череп с перекрещенными костями. Удивленный отец решил позвонить дочери и узнать, как она объяснит свой поступок. Однако 19-летняя девушка успокоила взволнованного артиста и сообщила, что это переводный рисунок, ведь пока что ничего серьезного в своей внешности она менять не собирается. Также наследница знаменитости разместила пост в разделе Stories в Instagram, где рассказала подписчикам, что наклеила на лицо детскую «переводилку», которая уже начала смываться.
Анна-Мария Ефремова родилась в браке актера с коллегой по творческому цеху Ксенией Качалиной, однако через 4 года пара развелась. Девушка не общается с матерью, так как у нее проблемы с алкоголем.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:11