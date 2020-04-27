Победитель шоу «Маски» Цой о Долиной: «Огромная честь стоять на одной сцене с Ларисой Александровной»

Как оказалось, артист с детства любил песни эстрадной исполнительницы и «обожает ее голос». Анатолий Цой, как и многие, считал Ларису Долину фаворитом проекта, и был уверен, что она станет победительницей первого сезона, однако случилось все иначе. В то, что именно его выбрало жюри в качестве финалиста шоу «Маски», музыкант не может поверить до сих пор.Анатолий Цой также отметил, что раньше не принимал участия в такого рода проектах, так как даже не знал о существовании подобного. Единственное шоу, в котором певец успел «засветиться» до появления в «Масках», было «Хочу к Меладзе!», где он также стал финалистом.По признанию самого победителя популярного проекта, в жизни его образ далек от «львиного». Он, как и принято на родине артиста в Казахстане, уважает старших и чтит традиции. Единственное, что роднит Цоя с «царем зверей», так это знак Зодиака, под которым родился певец, и наличие татуировки с изображением животного.