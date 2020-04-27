Airbus значительно сокращает штат из-за коронавируса





Согласно сообщению главы Airbus, сегодня авиастроитель терпит бедствие и теряет деньги с невиданной ранее скоростью. Пандемия коронавируса вынудила руководство компании сократить не только производство самолетов, но и штат. Если ситуация продолжится в таком же духе, то под вопросом окажется само существование Airbus. Стоит отметить, столь радикальные меры только отдаляют плачевный исход, поскольку пандемия коронавируса пока не идет на спад, а каждый день продления карантина приносит многомиллионные ущербы французской компании.Напомним, Франция занимает четвертое место в мировом антирейтинге по количеству зараженных людей. Сегодня в стране более 162 тысяч человек и с каждым днем их становится все больше. Если в ближайшее время Париж не предпримет решительных мер по борьбе с COVID-19 и смягчению карантина, то банкротство грозит не только Airbus, но и другим крупным компаниям. Статистика взята с интернет-портала «RG.RU».