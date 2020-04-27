АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как люди проводят время на карантине: ТОП популярных челленджей в социальных…
EUR 80.25 USD 74.72
Курс валют на 25.04.2020

Airbus значительно сокращает штат из-за коронавируса

Французское авиастроительное предприятие Airbus сообщило прессе о серьезных экономических проблемах, вызванных пандемией коронавируса. Из-за больших убытков компания вынуждена значительно сократить штат.
Airbus значительно сокращает штат из-за коронавируса

Согласно сообщению главы Airbus, сегодня авиастроитель терпит бедствие и теряет деньги с невиданной ранее скоростью. Пандемия коронавируса вынудила руководство компании сократить не только производство самолетов, но и штат. Если ситуация продолжится в таком же духе, то под вопросом окажется само существование Airbus. Стоит отметить, столь радикальные меры только отдаляют плачевный исход, поскольку пандемия коронавируса пока не идет на спад, а каждый день продления карантина приносит многомиллионные ущербы французской компании.

Напомним, Франция занимает четвертое место в мировом антирейтинге по количеству зараженных людей. Сегодня в стране более 162 тысяч человек и с каждым днем их становится все больше. Если в ближайшее время Париж не предпримет решительных мер по борьбе с COVID-19 и смягчению карантина, то банкротство грозит не только Airbus, но и другим крупным компаниям. Статистика взята с интернет-портала «RG.RU».

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обнаружили способность человеческих слов оживлять мертвые…
Глава Бурятии: "Врачи четвертой городской больницы Улан-Удэ виновны во вспышке…
В Сети назвали функции смартфона, которые следует…
«Живо реагируют на любую фразу»: Лариса Долина сравнила россиян с…
Билл Гейтс назвал реальные сроки появления вакцины от…
"Побег из России": Кафельникова планирует нарушить режим самоизоляции ради "смены…
В России вакцину от коронавируса испытают на гуманизированных…
Дочь Михаила Ефремова сделала татуировку на…
Ученые: Домашняя пыль способна ускорить процесс развития жировых клеток в организме…
Победитель шоу «Маски» Цой о Долиной: «Огромная честь стоять на одной сцене с Ларисой…
Airbus значительно сокращает штат из-за…
Гарик Мартиросян признался, что не ожидал увидеть в шоу «Маска» Антона…
Дмитрий Рогозин объяснил, почему “Роскосмос” не может сотрудничать с Илоном…
Сергей Маковецкий встал на защиту сериала “Зулейха открывает…
Минздрав: В России ситуация с коронавирусом улучшится не раньше…
«Давай, колись — ты Лев?»: Никита Пресняков рассказал о попытках отца узнать его роль в шоу…
Япония приняла решение о запрете въезда граждан из России из-за…
Садальский об эротическом шоу Богомолова: «Будут потчевать крабовыми…
Мавритания стала первой страной, объявившей о победе над…
Эпидемиолог Александр Гинцбург рассказал о двух сценариях развития пандемии COVID-19 в…
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения…
Из-за пандемии коронавируса крупные города мира ожидают серьезные…
Huami выпустит футуристические Amazfit X через Indiegogo 28…
Учёные из Чехии разработают дрон для обнаружения утечек…
Нейробиологи доказали, что мозг человека способен прогнозировать…
В Великом Новгороде ученые нашли фрагменты двух средневековых…
Объявлены бесплатные выходные для симулятора войны Post…
"Маски сорваны": Победителем шоу стал Анатолий Цой в костюме…
Просмотреть все новости