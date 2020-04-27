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Гарик Мартиросян признался, что не ожидал увидеть в шоу «Маска» Антона Лирника

Во время съемок программы «Звезды сошлись» представитель жюри Гарик Мартиросян признался, что его фаворитом в шоу «Маска» было Яйцо. Юморист даже не подозревал, что под этой маской скрывается его коллега Антон Лирник, с которым он работал 15 лет вместе.

Гарик Мартиросян признался, что не ожидал увидеть в шоу «Маска» Антона Лирника


Гарик Мартиросян пошутил, что у него «примитивное устройство мозга», так как невозможно не узнать человека, с которым ежедневно пишешь сценарии и ездишь на гастроли. Юмориста сбило с толку то, что его коллега пел. Хотя он и знал, что у Антона Лирника хорошие вокальные данные, но подозревал, что под маской Яйца прячется Павел Воля. Мартиросян заявил, что организаторы музыкального проекта устроили ему настоящий подвох.

Антон Лирник не дошел до финала, но, по словам его коллеги, артист отлично импровизировал на сцене и вел себя, как «крутой ведущий». Кроме этого, Гарик Мартиросян рассказал, что его поразила маска Оленя, под которой скрывалась исполнительница Лариса Долина. Артистка дошла до финала и юморист считает, что она показала настоящую величину. Для такого именитого мэтра российской эстрады это отличный творческий эксперимент.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:00

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