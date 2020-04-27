Дмитрий Рогозин объяснил, почему “Роскосмос” не может сотрудничать с Илоном Маском





Дмитрий Рогозин не понимает, о каком объединении идет речь, если SpaceX работает на правительство США. Представитель Роскосмоса предупреждает, что сеть спутников Starlink может иметь двойное предназначение. В частности, помимо обеспечения населения мира глобальным широкополосным бесплатным доступом в интернет, она может использоваться в военных целях.Недавно компания SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников сети Starlink, которая состоит из 420 аппаратов. Компания намерена обеспечить всю Землю интернетом с помощью 12 тысяч устройств.