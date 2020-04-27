Дмитрий Рогозин объяснил, почему “Роскосмос” не может сотрудничать с Илоном Маском
Стало известно, почему “Роскосмос” не сможет сотрудничать с американской компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Причины обнародовал Дмитрий Рогозин в новом обращении на своей странице в Twitter.
Дмитрий Рогозин не понимает, о каком объединении идет речь, если SpaceX работает на правительство США. Представитель Роскосмоса предупреждает, что сеть спутников Starlink может иметь двойное предназначение. В частности, помимо обеспечения населения мира глобальным широкополосным бесплатным доступом в интернет, она может использоваться в военных целях.
Недавно компания SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников сети Starlink, которая состоит из 420 аппаратов. Компания намерена обеспечить всю Землю интернетом с помощью 12 тысяч устройств.
Дмитрий Рогозин не понимает, о каком объединении идет речь, если SpaceX работает на правительство США. Представитель Роскосмоса предупреждает, что сеть спутников Starlink может иметь двойное предназначение. В частности, помимо обеспечения населения мира глобальным широкополосным бесплатным доступом в интернет, она может использоваться в военных целях.
Недавно компания SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников сети Starlink, которая состоит из 420 аппаратов. Компания намерена обеспечить всю Землю интернетом с помощью 12 тысяч устройств.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:54