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Минздрав: В России ситуация с коронавирусом улучшится не раньше июня

Главный терапевт Минздрава Александр Чучалин рассказал о перспективах развития коронавируса в России. Анализ показал, что ситуация с COVID-19 улучшится не раньше июня.
Минздрав: В России ситуация с коронавирусом улучшится не раньше июня

Мнение специалиста основано на опыте. В ходе доклада Александр Чучалин напомнил о вирусах SARS и MERS, которые активно проявились в 2002 и 2013 годах. Тогда основная стадия распространения заболевания составила примерно три месяца. Коронавирус по своей структуре похож на SARS, поэтому есть все основания считать, что вирус проявит себя так же. Если прогнозы эксперта верны, то уже в начале июня ситуация с COVID-19 улучшится. Однако это не означает, что люди должны нарушать самоизоляцию и пренебрегать правилами личной гигиены. Только общие действия всех россиян по предотвращению распространения заболевания помогут справиться с проблемой в указанный срок. В противном случае пандемия коронавируса может продлиться намного дольше.

Напомним, последние исследования показали, что сегодня в России более 80 тысяч больных COVID-19, из которых погибло 747 человек. Власти рекомендуют перебывать дома, а выходить только в крайнем случае. При первых симптомах ОРВИ или гриппа следует незамедлительно обратиться к врачу для консультации. Медики напоминают: самолечение может привести к плачевным последствиям. Статистика взята с интернет-портала «RG.RU».

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Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 07:41

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