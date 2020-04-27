Сергей Маковецкий встал на защиту сериала “Зулейха открывает глаза”





Как известно, Сергей Гаврилов, представляющий КПРФ, и стоящий во главе комитета ГД по развитию гражданского общества, недавно заявил, что указанный многосерийный проект оскорбителен для верующих. В связи с этим депутат решил обратиться с официальным заявлением в Минкульт и ГП РФ. Сергей Маковецкий прокомментировал ситуацию РБК, высказав мнение, что если человек истинно верующий, оскорбить его чувства нельзя. В упомянутом сериале актеру досталась роль профессора Вольфа Лейбе. В связи с критикой он напомнил, что это “только кино”.Проект “Зулейха открывает глаза” основан на одноименном романе Гузель Яхиной. Согласно сюжету, в 1930-х годах главная героиня лишается мужа и отправляется по ссылке в Сибирь. Сериал транслируется на телеканале “Россия 1”, но после выпуска он получил массу замечаний от представителей татарских сообществ и ряда общественных деятелей.