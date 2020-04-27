«Давай, колись — ты Лев?»: Никита Пресняков рассказал о попытках отца узнать его роль в шоу «Маски»

Помимо бывшего супруга Кристины Орбакайте Никиту Преснякова считали Львом также некоторые члены жюри и большое количество поклонников. Как отметил внук Пугачевой, за время участия в проекте число его подписчиков в соцсетях значительно возросло, что по началу артист списывал на симпатию публики к своим новым песням. Позже музыкант заметил, что в комментариях под его постами часто мелькали фразы «Он – Лев?» и понял, откуда взялась внезапная волна популярности.Также во время посещения студии передачи «Звезды сошлись», что транслируется на канале НТВ, Никита Пресняков рассказал телезрителям о забавном случае, произошедшем с ним во время трансляции шоу «Маски». По словам знаменитости, ему позвонил отец и начал выпытывать, под какой же личиной он скрывается. Музыкант спросил: «Давай, колись – ты Лев?», и ожидал, что сын сразу же выдаст ему правду, но тому удалось уйти от ответа и сохранить интригу.Никита Пресняков уверен, что у него и победителя проекта «Маски» Анатолия Цоя голоса в чем-то похожи, поэтому путаница была ожидаема. Именно поэтому сын Кристины Орбакайте не обиделся на членов семьи из-за того, что они не узнали молодого человека в костюме.