Япония приняла решение о запрете въезда граждан из России из-за коронавируса
Согласно данным правительственного штаба по мерам борьбы с COVID-19, Япония приняла решение о запрете въезда граждан из России из-за короновируса. Всего в списке государства значится 87 стран.
Также японское правительство, кроме РФ, добавило к перечню Белоруссию, Украину и 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
Синдзо Абэ, который является японский премьером, а также правительство страны, приняли решение о том, что они откажутся от специального пособия. Выплаты предназначены каждому жителю Японии в связи с пандемией коронавируса и сложившейся кризисной ситуацией.
Также японское правительство, кроме РФ, добавило к перечню Белоруссию, Украину и 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
Синдзо Абэ, который является японский премьером, а также правительство страны, приняли решение о том, что они откажутся от специального пособия. Выплаты предназначены каждому жителю Японии в связи с пандемией коронавируса и сложившейся кризисной ситуацией.