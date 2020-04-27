Япония приняла решение о запрете въезда граждан из России из-за коронавируса





Также японское правительство, кроме РФ, добавило к перечню Белоруссию, Украину и 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.Синдзо Абэ, который является японский премьером, а также правительство страны, приняли решение о том, что они откажутся от специального пособия. Выплаты предназначены каждому жителю Японии в связи с пандемией коронавируса и сложившейся кризисной ситуацией.