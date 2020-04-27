АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как люди проводят время на карантине: ТОП популярных челленджей в социальных…
EUR 80.25 USD 74.72
Курс валют на 25.04.2020

Япония приняла решение о запрете въезда граждан из России из-за коронавируса

Согласно данным правительственного штаба по мерам борьбы с COVID-19, Япония приняла решение о запрете въезда граждан из России из-за короновируса. Всего в списке государства значится 87 стран.

Япония приняла решение о запрете въезда граждан из России из-за коронавируса


Также японское правительство, кроме РФ, добавило к перечню Белоруссию, Украину и 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Синдзо Абэ, который является японский премьером, а также правительство страны, приняли решение о том, что они откажутся от специального пособия. Выплаты предназначены каждому жителю Японии в связи с пандемией коронавируса и сложившейся кризисной ситуацией.

+Дзен +Яндекс новости
В мире / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обнаружили способность человеческих слов оживлять мертвые…
Глава Бурятии: "Врачи четвертой городской больницы Улан-Удэ виновны во вспышке…
В Сети назвали функции смартфона, которые следует…
«Живо реагируют на любую фразу»: Лариса Долина сравнила россиян с…
Билл Гейтс назвал реальные сроки появления вакцины от…
"Побег из России": Кафельникова планирует нарушить режим самоизоляции ради "смены…
В России вакцину от коронавируса испытают на гуманизированных…
Дочь Михаила Ефремова сделала татуировку на…
Ученые: Домашняя пыль способна ускорить процесс развития жировых клеток в организме…
Победитель шоу «Маски» Цой о Долиной: «Огромная честь стоять на одной сцене с Ларисой…
Airbus значительно сокращает штат из-за…
Гарик Мартиросян признался, что не ожидал увидеть в шоу «Маска» Антона…
Дмитрий Рогозин объяснил, почему “Роскосмос” не может сотрудничать с Илоном…
Сергей Маковецкий встал на защиту сериала “Зулейха открывает…
Минздрав: В России ситуация с коронавирусом улучшится не раньше…
«Давай, колись — ты Лев?»: Никита Пресняков рассказал о попытках отца узнать его роль в шоу…
Япония приняла решение о запрете въезда граждан из России из-за…
Садальский об эротическом шоу Богомолова: «Будут потчевать крабовыми…
Мавритания стала первой страной, объявившей о победе над…
Эпидемиолог Александр Гинцбург рассказал о двух сценариях развития пандемии COVID-19 в…
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения…
Из-за пандемии коронавируса крупные города мира ожидают серьезные…
Huami выпустит футуристические Amazfit X через Indiegogo 28…
Учёные из Чехии разработают дрон для обнаружения утечек…
Нейробиологи доказали, что мозг человека способен прогнозировать…
В Великом Новгороде ученые нашли фрагменты двух средневековых…
Объявлены бесплатные выходные для симулятора войны Post…
"Маски сорваны": Победителем шоу стал Анатолий Цой в костюме…
Просмотреть все новости