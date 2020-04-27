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Садальский об эротическом шоу Богомолова: «Будут потчевать крабовыми палочками»

Станислав Садальский раскритиковал эротическое шоу Константина Богомолова. Как сказал журналист, в ходе представления зрителей будут угощать крабовыми палочками.
Садальский об эротическом шоу Богомолова: «Будут потчевать крабовыми палочками»

Новый проект супруг Ксении Собчак представит в следующем году в театре на Малой Бронной. По словам Садальского, он будет называться «Крабовая палочка Константина», а сам режиссёр тоже примет участие в спектакле. Как отметил журналист в Instagram, гостей необычной постановки ожидает сюрприз, поскольку их будут «потчевать» такими деликатесами. Оказалось, жена Богомолова планирует заняться данным видом бизнеса. При этом блогер добавил, что намерение телеведущей может лишить морских животных возможности размножения.

Мнения подписчиков по поводу публикации Садальского разделились. Одни стали заступаться за звезду «Дома-2» и писать комплименты в ее адрес, а другие высказали негативное мнение по отношению к супружеской паре. Третьи принялись объяснять, что в крабовых палочках нет мяса краба.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:26

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