Мавритания стала первой страной, объявившей о победе над коронавирусом





За последние несколько дней в государстве не зафиксировано новых случаев заражения COVID-19, а также нет летальных исходов. Всего в Мавритании коронавирусом переболели 17 пациентов, скончался один человек.Власти страны отреагировали очень быстро на сложившуюся ситуацию. После того, как 13 марта в Мавритании диагностировали первый случай заражения COVID-19, правительство сразу закрыло границы. Кроме этого был запрет на массовые собрания, посещения рынков и образовательных учреждений. Власти ввели комендантский час в ночное время, а также запретили осуществление междугородних перевозок.Местные врачи пока не теряют бдительность и собираются дальше тестировать пациентов на коронавирус. Однако положительная динамика сохраняется уже несколько дней.