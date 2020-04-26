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"Маски сорваны": Победителем шоу стал Анатолий Цой в костюме Льва

Главная интрига проекта «Маски» наконец-то раскрыта. Под личиной Льва, как и подозревали члены жюри, оказался Анатолий Цой. Именно он и стал победителем необычного шоу.
"Маски сорваны": Победителем шоу стал Анатолий Цой в костюме Льва

Некоторое время звездные судьи не могли достичь консенсуса в вопросе, кто скрывается за маской. Одни из них предполагали, что Львом является Никита Пресняков, другие же считали «царем зверей» Анатолия Цоя. Последний выпуск проекта расставил все по местам и рассекретил имя финалиста первого сезона.

Победитель «Масок» признался, что до сих пор не может поверить в реальность происходящего. По словам Цоя, каждый из участников проекта был достоин победы, так как все артисты по-настоящему талантливы. НТВ в очередной раз стал «счастливым каналом» для юного певца, и вслед за выигрышем на шоу «Хочу к Меладзе!» он стал звездой «Маски».

Также Анатолий Цой попросил прощения у членов жюри и зрителей за то, что ему пришлось так долго держать интригу и вводить их в заблуждение. По словам победителя шоу, в этом и была суть представления. Поэтому иначе он поступить просто не мог.

Помимо Льва, до финала «Масок» дошли Волк, Олень и Попугай. Под личинами этих животных скрывались Карина Кокс, Лариса Долина и Анна Плетнева.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 22:30

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