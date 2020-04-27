Эпидемиолог Александр Гинцбург рассказал о двух сценариях развития пандемии COVID-19 в РФ

«Коронавирус может трансформироваться в вирус, похожий на корь, который в течении всей истории человечества имеет один и тот же вид. В таком случае вакцинация от коронавирусной инфекции будет входить в календарь прививок. Прежде всего, вакцинировать нужно детей, а взрослых - по мере необходимости: раз в 5-15 лет. Всё будет зависеть от разработанной вакцины», - сообщил эпидемиолог.





Согласно утверждению Александра Гинцбурга, первый вариант подразумевает сильную мутацию коронавируса. Из-за этого 1-2 два раза в сезон необходимо будет кардинально менять состав вакцины. Либо будет разрабатываться новая вакцина, либо в уже созданную введут новый компонент. Второй вариант представляет собой совершенно другую ситуацию.Гинцбург также добавил, на данный момент рано делать предположения о сценарии развития заболевания. Для прогнозирования какого-либо исхода ситуации необходимо наблюдать за штаммами вируса, его мутациями. Эксперт объясняет, для снижения риска инфицирования лучше использовать витамины и иммуномодуляторы., - отметил медик. Об этом сообщает «Российская газета».