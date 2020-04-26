Надежда Бабкина вышла на связь с директором театра «Русская песня» Сергеем Горохом

В начале апреля Надежду Бабкину госпитализировали в больницу с двухсторонней пневмонией. Тест на коронавирус оказался отрицательным, однако состояние певицы было тяжелое. Артистку врачам пришлось ввести в медикаментозную кому. На данный момент ее самочувствие улучшилось, настроение у народной любимицы хорошее. По словам концертного директора, Надежда Бабкина напомнила, что у ее внучки Марфы скоро день рождения и попросила, чтобы ее подопечные поздравили девочку. Также артистка расспрашивала о работе своего театра, а Сергей Горох заверил, что сотрудники репетируют номера дома и записывают материал на флешки.Надежда Бабкина не включает телевизор в своей палате, поэтому она не знала, что парад на День Победы не состоится. Как рассказал директор театра, звезда просто не хочет лишний раз волноваться.