В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", транслируемой телеканалом "Россия 1", рассказала, что когда режим самоизоляции будет отменён, режим работы заведений общепита подвергнется некоторым изменениям. Таким образом, руководитель ведомства рассказала о грядущих нововведениях.
Глава Роспотребнадзора акцентирует внимание на том, что такой ход будет защитой расстояния, обслуживающего персонала и непосредственно самих посетителей. На данный момент в России в сфере общепита работают лишь сервисы доставки. Ранее сообщалось, что снимать введенные вследствие карантина ограничения будут постепенно.
Прежде всего, первыми начнут работать предприятия с ограниченной площадью и посадкой в зале, через время в отдельных регионах разрешат проводить массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии метра-двух. Тем временем каждый этап будет сопровождаться соблюдением необходимые противоэпидемических мер. Информацией об этом поделились в пресс-службе ведомства. Персонал будет работать в масках и перчатках, использовать одноразовую посуду, а также стандартную уборку в соответствии с ситуацией.
Согласно последним данным, на территории РФ новую коронавирусную инфекцию диагностировали у более чем 80 тысяч жителей страны. Большая часть инфицированных находится в Москве. Из общего количества 747 погибли, 6767 пациентов вылечились. Во всём мире число заражённых превысило 2,8 миллиона, больше 193 тысяч человек скончались.
Глава Роспотребнадзора акцентирует внимание на том, что такой ход будет защитой расстояния, обслуживающего персонала и непосредственно самих посетителей. На данный момент в России в сфере общепита работают лишь сервисы доставки. Ранее сообщалось, что снимать введенные вследствие карантина ограничения будут постепенно.
Прежде всего, первыми начнут работать предприятия с ограниченной площадью и посадкой в зале, через время в отдельных регионах разрешат проводить массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии метра-двух. Тем временем каждый этап будет сопровождаться соблюдением необходимые противоэпидемических мер. Информацией об этом поделились в пресс-службе ведомства. Персонал будет работать в масках и перчатках, использовать одноразовую посуду, а также стандартную уборку в соответствии с ситуацией.
Согласно последним данным, на территории РФ новую коронавирусную инфекцию диагностировали у более чем 80 тысяч жителей страны. Большая часть инфицированных находится в Москве. Из общего количества 747 погибли, 6767 пациентов вылечились. Во всём мире число заражённых превысило 2,8 миллиона, больше 193 тысяч человек скончались.
Общество
Добавил: Гусев Аркадий Сегодня, 07:05