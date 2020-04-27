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В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", транслируемой телеканалом "Россия 1", рассказала, что когда режим самоизоляции будет отменён, режим работы заведений общепита подвергнется некоторым изменениям. Таким образом, руководитель ведомства рассказала о грядущих нововведениях.

Глава Роспотребнадзора акцентирует внимание на том, что такой ход будет защитой расстояния, обслуживающего персонала и непосредственно самих посетителей. На данный момент в России в сфере общепита работают лишь сервисы доставки. Ранее сообщалось, что снимать введенные вследствие карантина ограничения будут постепенно.

Прежде всего, первыми начнут работать предприятия с ограниченной площадью и посадкой в зале, через время в отдельных регионах разрешат проводить массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии метра-двух. Тем временем каждый этап будет сопровождаться соблюдением необходимые противоэпидемических мер. Информацией об этом поделились в пресс-службе ведомства. Персонал будет работать в масках и перчатках, использовать одноразовую посуду, а также стандартную уборку в соответствии с ситуацией.

Согласно последним данным, на территории РФ новую коронавирусную инфекцию диагностировали у более чем 80 тысяч жителей страны. Большая часть инфицированных находится в Москве. Из общего количества 747 погибли, 6767 пациентов вылечились. Во всём мире число заражённых превысило 2,8 миллиона, больше 193 тысяч человек скончались.

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Общество
Добавил: Гусев Аркадий Сегодня, 07:05

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