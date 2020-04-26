«Бандера подаст»: Борису Гребенщикову отказали в финансовой помощи на запись альбома



Произодится сбор денег на оплату записи нового альбома. Яндекс Деньги. Номер счета -

4100 1117 0340 5467

Получатель borisgrebenshchikov — Борис Гребенщиков (@Bg53G) April 24, 2020

На странице Бориса Гребенщикова в Twitter появился пост о сборе средств на запись нового альбома и номер кошелька для денежных переводов. Рок-музыкант не стал объяснять, почему именно у него возникла необходимость прибегнуть к такому способу взаимодействия со своей аудиторией, но в свете карантина и отмены большого количества выступлений все вполне понятно.Однако, вместо того, чтобы единодушно помочь кумиру финансово и поддержать его добрым словом в комментариях, часть поклонников «Аквариума» отнеслась к просьбе о подобного рода благотворительности крайне негативно. Пользователи соцсети припомнили Гребенщикову его украинские гастроли и поспешили с рекомендациями обратиться за помощью к жителям соседней страны, где «Бандера подаст». Другие же предложили попросить денег «у госдепартамента США».После череды подобных комментариев вокалист легендарной рок-группы опубликовал еще один твит, в котором иронизировал по поводу возникшей в социальных сетях «неразберихи». Борис Гребенщиков отметил, что он не просит о финансовой помощи, но и не откажется, если кто-то из фанатов ее окажет.