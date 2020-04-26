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«Бандера подаст»: Борису Гребенщикову отказали в финансовой помощи на запись альбома

Борису Гребенщикову отказали в выделении финансовой помощи на запись нового альбома. В ответ на пост вокалиста «Аквариума» о сборе денег, часть его поклонников отреагировала фразами вроде «Бандера подаст» и «Попроси у госдепартамента США».

На странице Бориса Гребенщикова в Twitter появился пост о сборе средств на запись нового альбома и номер кошелька для денежных переводов. Рок-музыкант не стал объяснять, почему именно у него возникла необходимость прибегнуть к такому способу взаимодействия со своей аудиторией, но в свете карантина и отмены большого количества выступлений все вполне понятно.

Однако, вместо того, чтобы единодушно помочь кумиру финансово и поддержать его добрым словом в комментариях, часть поклонников «Аквариума» отнеслась к просьбе о подобного рода благотворительности крайне негативно. Пользователи соцсети припомнили Гребенщикову его украинские гастроли и поспешили с рекомендациями обратиться за помощью к жителям соседней страны, где «Бандера подаст». Другие же предложили попросить денег «у госдепартамента США».

После череды подобных комментариев вокалист легендарной рок-группы опубликовал еще один твит, в котором иронизировал по поводу возникшей в социальных сетях «неразберихи». Борис Гребенщиков отметил, что он не просит о финансовой помощи, но и не откажется, если кто-то из фанатов ее окажет.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:55

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