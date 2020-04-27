Из-за пандемии коронавируса крупные города мира ожидают серьезные изменения





Например, власти Барселоны пришли к выводам, что необходимо расширение пешеходных участков дороги, чтобы люди могли соблюдать дистанцию. Кроме этого, больше пространства планируется выделить для велосипедистов. Городской совет предлагает некоторые улицы, которые обычно загружены машинами, сделать пешеходными. Это позволит уменьшить количество транспортных средств и сделать воздух в городе чище. Цель властей, чтобы на авто передвигались только до 20% горожан. Для этого потребуется более 4 миллиардов евро инвестиций.В Австралии урбанисты рассуждают о том, что пандемия показала миру необходимость большего пространства для людей. По словам Майка Дэйя, главы компании по городскому планированию, коронавирус подтолкнет людей жить как в Силиконовой долине и отдавать предпочтение не автомобилистам, а пешеходам. Важным моментом станет озеленение территорий, так как карантин показал большую востребованность парков среди горожан.В Париже власти хотят некоторые улицы превратить в велосипедные магистрали, чтобы люди добирались до работы, не используя общественный транспорт. На части улиц перекроют автомобильное движение и в Боготе – столице Колумбии.