Любовь Успенскую раскритиковали за песню, посвящённую врачам

Композиция «Спасибо докторам» была записана совместно с другими исполнителями, среди которых Николай Басков, Стас Михайлов, Слава, Александр Панайотов, Наргиз, Ирина Дубцова. Но некоторые поклонники артистки решили, что таким образом знаменитости захотели дополнительно прославиться и повысить свою популярность, используя пандемию как повод заявить о себе. Согласно утверждению некоторых подписчиков, поведение Успенской выглядит лицемерным и вызывает неприязнь по отношению к ней.Знаменитость не стала долго терпеть критику в свой адрес и решила защитить себя и своих коллег. Певица отметила, большинство из авторов негативных комментариев даже не подозревают, чем на самом деле заняты российские артисты и как они помогают в борьбе с COVID-19. Она сообщила, многие не разглашают о своей помощи медикам и благотворительным фондам, мало кто рассказывает о средствах, которые идут на пожертвования для борьбы с коронавирусом. Согласно утверждению артистки, подобные комментарии могут писать лишь люди, лишенные совести.