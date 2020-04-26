Любовь Успенскую раскритиковали за песню, посвящённую врачам
Любовь Успенская на своей странице в Instagram опубликовала фрагмент из композиции, посвященной поддержке медиков, которые борются с COVID-19, спасая жизни пациентов. Однако поклонники раскритиковали её текст, расстроив исполнительницу.
Композиция «Спасибо докторам» была записана совместно с другими исполнителями, среди которых Николай Басков, Стас Михайлов, Слава, Александр Панайотов, Наргиз, Ирина Дубцова. Но некоторые поклонники артистки решили, что таким образом знаменитости захотели дополнительно прославиться и повысить свою популярность, используя пандемию как повод заявить о себе. Согласно утверждению некоторых подписчиков, поведение Успенской выглядит лицемерным и вызывает неприязнь по отношению к ней.
Знаменитость не стала долго терпеть критику в свой адрес и решила защитить себя и своих коллег. Певица отметила, большинство из авторов негативных комментариев даже не подозревают, чем на самом деле заняты российские артисты и как они помогают в борьбе с COVID-19. Она сообщила, многие не разглашают о своей помощи медикам и благотворительным фондам, мало кто рассказывает о средствах, которые идут на пожертвования для борьбы с коронавирусом. Согласно утверждению артистки, подобные комментарии могут писать лишь люди, лишенные совести.
Композиция «Спасибо докторам» была записана совместно с другими исполнителями, среди которых Николай Басков, Стас Михайлов, Слава, Александр Панайотов, Наргиз, Ирина Дубцова. Но некоторые поклонники артистки решили, что таким образом знаменитости захотели дополнительно прославиться и повысить свою популярность, используя пандемию как повод заявить о себе. Согласно утверждению некоторых подписчиков, поведение Успенской выглядит лицемерным и вызывает неприязнь по отношению к ней.
Знаменитость не стала долго терпеть критику в свой адрес и решила защитить себя и своих коллег. Певица отметила, большинство из авторов негативных комментариев даже не подозревают, чем на самом деле заняты российские артисты и как они помогают в борьбе с COVID-19. Она сообщила, многие не разглашают о своей помощи медикам и благотворительным фондам, мало кто рассказывает о средствах, которые идут на пожертвования для борьбы с коронавирусом. Согласно утверждению артистки, подобные комментарии могут писать лишь люди, лишенные совести.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:50