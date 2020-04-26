Елена Малышева: «Ответственность за оснащение больниц и медиков лежит не на них»

Ведущая передачи «Жить здорово!» раскритиковала позицию чиновников, считающих, что при отсутствии бахил и масок медики должны сами сидеть и шить их. Малышева уверена – если врачи займутся именно этим, то лечить будет попросту некому. Именно «губернаторы, мэры и другие руководители» должны создать все условия для нормального функционирования медучреждений, тогда как доктора обязаны делать только одно – заботиться о здоровье пациентов.Особенно остро, по словам телеведущей, вопрос отсутствия приборов, лекарств и то, что «что в операционной на голову потолок падает врачу» стал сейчас, когда мир захлестнула волна пандемии. В нынешнее время говорить работающим сутки в реанимации врачам о необходимости самостоятельно решать вопрос бахил и масок крайне неуместно. Как отмечает Малышева, подобные заявления являются следствием практики последних десятилетий, направленной на устранение медработниками недочетов других структур.Такая политика, по мнению теледоктора, показала свою неэффективность, и должна смениться более рациональным и правильным распределением обязанностей, где каждый будет занят своим делом. Врачи, которых учили «лечить и спасать», начнут исполнять только эти функции, а работники других структур – займутся ремонтом и снабжением больниц всем необходимым.