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Huami выпустит футуристические Amazfit X через Indiegogo 28 апреля

Прошлым летом компания Huami презентовала футуристические умные часы Amazfit X Smartwatch. Недавно было официально подтверждено, что гаджет выпустят через краудфандинговую платформу Indiegogo 28 апреля.

Huami выпустит футуристические Amazfit X через Indiegogo 28 апреля


На тизерной странице указано, что Amazfit X Smartwatch представляют собой умные часы, которые имеют изогнутый до 92 градусов AMOLED-экран. Его диагональ 2,07 дюйма, а яркость – 430 нит, что очень удобно в условиях использования при дневном освещении. 3D-стекло, толщина которого 12,5 миллиметров, оснащено расположенной внутри корпуса кнопкой, чувствительной к давлению.

Гаджет сможет выполнять различные деловые и фитнес-задачи. Производитель описывает девайс как футуристическую концепцию, которая сможет похвастаться экспериментальными функциями. Amazfit X оснастят материнской платой, состоящей из трех сегментов. Остальные технические характеристики умных часов пока не сообщаются. Эксперты думают, что разработка Huami получит аккумулятор на 220 мАч, так как была анонсирована работа устройства до семи дней.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 06:00

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